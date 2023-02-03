Українські воїни відбили атаки росіян у районах 10 населених пунктів

08:03 03 лютого Київ, Україна

За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Невське та Білогорівка Луганщини та Верхньокам'янське, Миколаївка, Червона Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське та Курдюмівка на Донеччині.



Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні з фронту станом на ранок 3 лютого у Facebook.

"За минулу добу противник завдав 4 ракетних ударів, 2 з них – по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області, а також 5 авіаційних ударів. Загарбник здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільних об'єктах Херсонщини та Миколаївщини. Від ворожих ударів загинули та дістали поранення мирні громадяни. Ворог, зазнаючи великих втрат, не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямах", - йдеться у повідомленні.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ситуація стала, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Окупанти обстріляли райони Клюсів, Грем'яча та Єлиного Чернігівської області; Мурашиної, Толстодубового, Студенки, Катеринівки, Волківки та Волфіно на Сумщині та Ветеринарного, Козачої Лопані, Стрілецької, Глибокого, Зеленого, Стариці, Огіркового, Гатища, Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Охримівки та Новомлинського Харківської.



На Куп'янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Дворічна, Голубівка, Куп'янськ, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області та Новоселівське та Стельмахівка – Луганської.



На Лиманському напрямку противник обстріляв Терни, Макіївку, Червонопопівку, Діброву та Торське на Луганщині.



На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Спірне, Білогорівка, Парасковіївка, Веселе, Бахмут та Іванівське Донецької області.



На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Тоненьке, Веселе, Північне, Водяне, Першотравневе, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Перемога та Новомихайлівка.



На Новопавлівському напрямку окупанти обстріляли Богоявленку, Вугледар, Пречистівку, Велику Новосілку та Нескучне Донецької області.



На Запорізькому та Херсонському напрямках обстрілу з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони понад 40 населених пунктів. Серед них – Времівка Донецької області; Гуляйпільське та Кам'янське на Запоріжжі, а також Херсон, Золота Балка, Михайлівка, Гаврилівка, Милове, Бургунка, Новотягинка та Кізомис Херсонської області.



Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 4 ударів по районах зосередження окупантів. Також українські захисники знищили російський БПЛА типу "Мерлін".



Крім того, підрозділи ракетних військ та артилерії уразили пункт управління, 3 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів противника.