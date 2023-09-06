Українські воїни досягають успіхів на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка - Генштаб

Українські захисники досягли успіху та зміцнюють свої позиції у напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка у Запорізькій області.
Цю інформацію розповсюдив Генштаб.
Цю інформацію розповсюдив Генштаб.
Ворог спробував провести невдалі наступальні дії в районах Мар'їнки Донецької області, Старомайорського Донецької області та Вербового Запорізької області. Внаслідок протистояння ворог зазнав значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, також його підрозділи та війська активно переміщуються та використовують резерви.
Сили оборони України також успішно відбивають наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках.
Противник провів невдалі наступальні операції в районах Новоєгорівки Луганської області та Білогорівки Луганської області, а також Кліщіївки Донецької області та Курдюмівки Донецької області. Бої в цих районах продовжуються, і Сили оборони продовжують ефективно протистояти атакам ворога.
Сили оборони України також успішно відбивають наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках.
Противник провів невдалі наступальні операції в районах Новоєгорівки Луганської області та Білогорівки Луганської області, а також Кліщіївки Донецької області та Курдюмівки Донецької області. Бої в цих районах продовжуються, і Сили оборони продовжують ефективно протистояти атакам ворога.
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