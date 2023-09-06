Українські воїни досягають успіхів на напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка - Генштаб

10:47 31 серпня Київ, Україна

Українські захисники досягли успіху та зміцнюють свої позиції у напрямку Новоданилівка-Новопрокопівка у Запорізькій області.



Цю інформацію розповсюдив Генштаб.

"Сили оборони України продовжують активні операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. У районі Новоданилівка-Новопрокопівка наші війська досягли значних успіхів, закріпилися на досягнутих позиціях, завдають ударів з артилерійських систем по виявлених об'єктах супротивника, а також проводять контрбатарейну боротьбу. У напрямку Бахмут продовжується наступальна операція на південь від міста, Сили оборони зайняли позиції на досягнутих лініях", - говорить офіційне повідомлення.

Ворог спробував провести невдалі наступальні дії в районах Мар'їнки Донецької області, Старомайорського Донецької області та Вербового Запорізької області. Внаслідок протистояння ворог зазнав значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці, також його підрозділи та війська активно переміщуються та використовують резерви.



Сили оборони України також успішно відбивають наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках.



Противник провів невдалі наступальні операції в районах Новоєгорівки Луганської області та Білогорівки Луганської області, а також Кліщіївки Донецької області та Курдюмівки Донецької області. Бої в цих районах продовжуються, і Сили оборони продовжують ефективно протистояти атакам ворога.