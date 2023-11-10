Українські військові завершили навчання у Великій Британії на сім тижнів раніше терміну

17:26 10 листопада Київ, Україна

У Великій Британії 30 тисяч українських військових пройшли навчання в рамках операції Interflex на сім тижнів раніше запланованого терміну. У британському уряді наголосили, що це найбільша військова програма такого типу на британській землі з часів Другої світової війни.



Про це йдеться у прес-релізі, опублікованому на сайті британського уряду.



За словами міністра оборони Великобританії Гранта Шаппса, навчання завершилося на сім тижнів раніше запланованих термінів.

"Ми залучили міжнародних партнерів і можемо пишатися реальними змінами, які ми робимо для свободи України тут, у Великій Британії. Слава Україні", - йдеться у повідомленні Шаппса у соцмережі X (раніше - Twitter).

Загальна кількість українських солдатів, які пройшли підготовку у Великій Британії з 2014 року, перевищує 52 тисячі осіб.



Операцію Interflex запустили у червні 2022 року, і вона мала на меті підготувати 30 тисяч військовослужбовців до кінця 2023 року.



Курс триває не менше п'яти тижнів і включає поводження зі зброєю, першу медичну допомогу на полі бою, підготовку з питань права у збройних конфліктах і тактику патрулювання.За останні 12 місяців пакет підтримки Великобританії розширився і наразі передбачає підвищення кваліфікації українських морських піхотинців.

"Після запуску минулого літа до програми приєдналася низка міжнародних партнерських сил, надаючи життєво важливий досвід, тренуючись і розуміючи бойові дії на передовій. До цих країн належать Канада, Нова Зеландія, Норвегія, Данія, Фінляндія, Швеція, Литва, Нідерланди та Австралія..сьогодні союзник по НАТО Румунія також підтвердила свою участь, збільшивши загальну кількість країн-партнерів до десяти, - йдеться у повідомленні.

"Interflex змінив рівняння цієї війни, використовуючи український дух, мужність та рішучість та зіставивши це зі світовим військовим досвідом. Вирішальний внесок наших міжнародних партнерів у цю програму зміцнює глобальну підтримку України та наголошує на нашій єдиній вірі в те, що Україна може виграти і виграє цю війну", – заявив прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак.