Українські військові завершили навчання у Великій Британії на сім тижнів раніше терміну

У Великій Британії 30 тисяч українських військових пройшли навчання в рамках операції Interflex на сім тижнів раніше запланованого терміну. У британському уряді наголосили, що це найбільша військова програма такого типу на британській землі з часів Другої світової війни.
Про це йдеться у прес-релізі, опублікованому на сайті британського уряду.
За словами міністра оборони Великобританії Гранта Шаппса, навчання завершилося на сім тижнів раніше запланованих термінів.
Загальна кількість українських солдатів, які пройшли підготовку у Великій Британії з 2014 року, перевищує 52 тисячі осіб.
Операцію Interflex запустили у червні 2022 року, і вона мала на меті підготувати 30 тисяч військовослужбовців до кінця 2023 року.
Курс триває не менше п'яти тижнів і включає поводження зі зброєю, першу медичну допомогу на полі бою, підготовку з питань права у збройних конфліктах і тактику патрулювання.За останні 12 місяців пакет підтримки Великобританії розширився і наразі передбачає підвищення кваліфікації українських морських піхотинців.
Окрім великої програми навчання, Великобританія продовжує підтримувати Україну, щоб звільнити власні території. З початку російського вторгнення в рамках військової підтримки вартістю 4,6 мільярда фунтів стерлінгів країна надала ЗСУ ракети великої дальності, західні основні бойові танки та матеріально-технічну підтримку.
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