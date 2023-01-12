Українські військові захопили російський експортний танк

Трофеєм українських військових став російський танк Т-90С, насамперед призначений для експорту, пише "Мілітарний" із посиланням на відео проєкту Ukraine Weapons Tracker.
За даними OSINT-дослідників, це перший задокументований випадок захоплення Т-90С за весь час повномасштабного російського вторгнення.
Раніше видання передбачало, що росія мобілізувала на війну проти України танки, які могли призначатися для експорту до Алжиру, Туркменістану або В'єтнаму.
За даними OSINT-дослідників, це перший задокументований випадок захоплення Т-90С за весь час повномасштабного російського вторгнення.
Раніше видання передбачало, що росія мобілізувала на війну проти України танки, які могли призначатися для експорту до Алжиру, Туркменістану або В'єтнаму.
#Ukraine : Перший документований візерунок незрівнянно Російський T-90S tank на українській армії - зроблений деякий час в #Керсонської області .— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) 12 січня 2023 р.
Ці танки, originally intended for export, були instead transferred в Російську army після серйозних armour losses experienced. pic.twitter.com/AIfzVxH0Lh
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