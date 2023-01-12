Українські військові захопили російський експортний танк

14:10 12 січня Київ, Україна

Трофеєм українських військових став російський танк Т-90С, насамперед призначений для експорту, пише "Мілітарний" із посиланням на відео проєкту Ukraine Weapons Tracker.



За даними OSINT-дослідників, це перший задокументований випадок захоплення Т-90С за весь час повномасштабного російського вторгнення.



Раніше видання передбачало, що росія мобілізувала на війну проти України танки, які могли призначатися для експорту до Алжиру, Туркменістану або В'єтнаму.

"Надходження на озброєння експортних танків Т-90С може означати, що російська армія зазнала великих втрат у бронетехніці, зокрема, в основних бойових танках. Також це може свідчити про наявність проблем у окупантів з ремонтом та відновленням пошкоджених бойових машин", - зазначає "Мілітарний".