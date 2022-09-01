Українські військові за минулу добу ліквідували 5 артсистем ворога

Українські військові за минулу добу ліквідували ще 250 окупантів, знищили п'ять артсистем ворога, три танки та три бойові броньовані машини. Загалом росія втратила з початку повномасштабної війни вже 46 750 своїх військових убитими. Про це 28 серпня повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні втрати росії за час повномасштабного вторгнення в Україну:
- особового складу – близько 46 750 (+250) осіб ліквідовано,
- танків - 1942 (+3) од.
- бойових броньованих машин - 4257 (+3) од.,
- артилерійських систем - 1050 (+5) од.,
- РСЗВ - 274 од.,
- засобів ППО - 148 од.,
- літаків - 234 од.,
- вертольотів - 202 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 838 (+2),
- крилатих ракет - 196 од.,
- кораблів/катерів - 15 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3171 (+6) од.,
- спеціальної техніки – 99 од.
Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
Нагадаємо, президент росії володимир путін підписав указ, що збільшує з 1 січня 2023 року штатну чисельність збройних сил росії на 137 тис. осіб.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі