Українські військові вперше пройшли десантну підготовку у Великій Британії

10:11 18 вересня Київ, Україна

Королівські морські піхотинці та спецпризначенці британських Сухопутних військ уперше провели навчання десантної підготовки українських військових.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.



Близько 1000 українських морських піхотинців повертаються додому після піврічної підготовки у фахівців Королівської морської піхоти та армійських спецпризначенців за підтримки міжнародних партнерів. Військові вчилися проводити десантні операції на малих човнах, а також висадки на узбережжі.



Раніше про навчання повідомляв прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак під час візиту президента Зеленського до Великобританії у лютому 2023 року.



Це перша програма десантної підготовки, яку Великобританія проводить для України. Її кульмінацією стало планування та проведення рейдових операцій українськими морськими піхотинцями "день та ніч".

"Великобританія очолює підготовку Збройних сил України, забезпечуючи сучасну підготовку у веденні бою для понад 20 тис. новобранців українських Сухопутних військ у рамках операції Interflex. Програма підготовки, яку провели елітні британські спецпризначенці, допоможе Україні збудувати власну морську піхоту та розширити можливості", - сказав міністр оборони Великобританії Бен Уоллес.

Курс охоплював тренування щодо використання протитанкових комплексів NLAW, переносних ЗРК Stinger, мінометів та безпілотників для розвідки, а також знищення перешкод, наприклад, зубів дракона за допомогою вибухівки.



Під час тренувань використовується та сама зброя, яку, серед іншого, Великобританія надала Україні в рамках військової підтримки. Це понад 10 тис. одиниць протитанкової зброї, у тому числі тисячі систем NLAW.