Українські військові створили нові рубежі оборони на захід від Соледара - британська розвідка

09:15 18 січня Київ, Україна





Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у своєму Twitter. Сили оборони України, найімовірніше, залишили місто Соледар Донецької області, створивши нові оборонні рубежі на захід від населеного пункту.Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії у своєму Twitter.

"До кінця 16 січня 2023 року українські війська, ймовірно, вийшли з міста Соледар на Донбасі, залишивши його під контролем російських військових та ПВК "Вагнер". Українські сили, ймовірно, створили нові оборонні рубежі на заході", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що наступ росії на Соледар в основному складався з сил ПВК "Вагнер" і був допоміжною операцією, спрямованою на те, щоб уможливити оточення Бахмута. При цьому один із двох основних шляхів постачання України до Бахмута зараз перебуває під зростаючим тиском росіян.



Оприлюднені британською розвідкою знімки показують, що з початку січня 2023 південь і схід від Бахмута продовжують піддаватися інтенсивному артилерійському обстрілу, повідомляє британське Міноборони.