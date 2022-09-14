Українські військові пройдуть навчання на території Данії

11:26 14 вересня Київ, Україна

Глава Міноборони Данії Мортен Бедсков повідомив, що влада України прийняла пропозицію щодо навчання українських військовослужбовців на території Данії.

Про це Бедсков розповів під час візиту до Києва, повідомляє Ekstra Bladet.

"У Данії проходитиме навчання українських військовослужбовців. Я не можу вдаватися до подробиць", - сказав Бедсков.

У серпні стало відомо, що Данія відправить восени до Великобританії 130 інструкторів для навчання українських солдатів.



Водночас від міністра оборони Данії стало відомо, що він запропонував Україні, щоб солдати також могли навчатися на данській землі.



Міністр не виключив, що військові можуть прибути до Данії до кінця року.

"Данія є однією з країн, де проходитиме навчання, і є інші європейські країни, які також розпочали діяльність з навчання", - сказав він.

При цьому Бедсков додав, що Данія має багаторічний досвід підготовки української оборони. Так було, наприклад, в Україні із 2015 року до російського вторгнення 24 лютого.