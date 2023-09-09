Українські військові продовжать навчання на американських танках Abrams у Німеччині

18:05 08 вересня Київ, Україна

Майже 200 українських військових продовжать своє навчання на американських танках Abrams у Німеччині на кілька тижнів. Про це повідомив представник командування Сухопутних сил США у Європі та Африці Мартін О'Доннелл у коментарі для "Голосу Америки".



За його словами, цей крок було зроблено у відповідь на запит української сторони і це підтримуватиметься до завершення переоснащення 31 американського танка, які зараз готуються до відправки в Україну.

"Згідно з запитом України, наші військові продовжать навчання та тренування з управління та ремонту танків доти, поки 31 танк, обіцяний США і призначений для передачі Україні цього осіннього сезону, не буде повністю готовий", - підкреслив О'Доннелл, додавши, що це навчання триватиме кілька тижнів.

Навчання проводяться на американській військовій базі у Німеччині.