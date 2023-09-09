Українські військові продовжать навчання на американських танках Abrams у Німеччині

Майже 200 українських військових продовжать своє навчання на американських танках Abrams у Німеччині на кілька тижнів. Про це повідомив представник командування Сухопутних сил США у Європі та Африці Мартін О'Доннелл у коментарі для "Голосу Америки".
За його словами, цей крок було зроблено у відповідь на запит української сторони і це підтримуватиметься до завершення переоснащення 31 американського танка, які зараз готуються до відправки в Україну.
За його словами, цей крок було зроблено у відповідь на запит української сторони і це підтримуватиметься до завершення переоснащення 31 американського танка, які зараз готуються до відправки в Україну.
Навчання проводяться на американській військовій базі у Німеччині.
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