Українські військові прибули в США для тренувань із комплексами Patriot - ЗМІ

До Сполучених Штатів прибули українські військові, яких навчатимуть працювати з комплексом протиповітряної оборони Patriot.
Про це повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.
Про це повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.
Approx 100 Ukrainian soldiers arrived in Oklahoma to begin training on Patriot air defense systems.- Ostap Yarysh (@OstapYarysh) January 16, 2023
Відео FOX. pic.twitter.com/AWjODFAnAh
За даними Яриша, у Пентагоні для військових було розроблено прискорену програму тренування.
Комплекси Patriot, розроблені компанією Raytheon, вперше були розгорнуті армією США у середині 1980-х. Patriot модернізується та перебуває на озброєнні понад 10 країн, зокрема, США, Ізраїлю, Німеччини, Іспанії. Його роль – захищати від повітряних та ракетних загроз у складі інтегрованої системи ППО. Залежно від модифікації, цей комплекс ППО здатний прикривати радіус 100+ км, а балістичні ракети – збивати в зоні 15-20 км. Максимальна висота – 20+ км, швидкість – 5000 км/год.
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