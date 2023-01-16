Українські військові прибули в США для тренувань із комплексами Patriot - ЗМІ

12:36 16 січня Київ, Україна





Про це повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш. До Сполучених Штатів прибули українські військові, яких навчатимуть працювати з комплексом протиповітряної оборони Patriot Про це повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.

"Близько 100 українських військових прибули до Оклахоми, щоб розпочати навчання на системі ППО Patriot", - написав він у своєму Twitter.

Approx 100 Ukrainian soldiers arrived in Oklahoma to begin training on Patriot air defense systems.



Відео FOX. pic.twitter.com/AWjODFAnAh - Ostap Yarysh (@OstapYarysh) January 16, 2023

За даними Яриша, у Пентагоні для військових було розроблено прискорену програму тренування.

"За оцінками, вона триватиме кілька місяців (стандартна триває від пів року до року)", - зазначив журналіст.