Українські військові прибули в США для тренувань із комплексами Patriot - ЗМІ

12:36 16 січня Київ, Україна

До Сполучених Штатів прибули українські військові, яких навчатимуть працювати з комплексом протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомив журналіст "Голосу Америки" Остап Яриш.
"Близько 100 українських військових прибули до Оклахоми, щоб розпочати навчання на системі ППО Patriot", - написав він у своєму Twitter.
За даними Яриша, у Пентагоні для військових було розроблено прискорену програму тренування.
"За оцінками, вона триватиме кілька місяців (стандартна триває від пів року до року)", - зазначив журналіст.
Комплекси Patriot, розроблені компанією Raytheon, вперше були розгорнуті армією США у середині 1980-х. Patriot модернізується та перебуває на озброєнні понад 10 країн, зокрема, США, Ізраїлю, Німеччини, Іспанії. Його роль – захищати від повітряних та ракетних загроз у складі інтегрованої системи ППО. Залежно від модифікації, цей комплекс ППО здатний прикривати радіус 100+ км, а балістичні ракети – збивати в зоні 15-20 км. Максимальна висота – 20+ км, швидкість – 5000 км/год.