Українські військові переходять до наступальних дій - Міноборони

17:33 05 червня Київ, Україна

Всупереч російським військовим, які за кожним кущем бачать ознаки контрзаступу ВСУ, Міноборони та Генштаб України, що лякає їх, не поспішають оголошувати про цю очікувану подію. Як повідомила 5 червня заступник міністра оборони Ганна Маляр, українські військові лише переходять до наступальних дій за деякими напрямками фронту.

Вона зазначила, що ЗСУ продовжують оборону, розпочату 24 лютого 2022 року, коли росія розпочала повномасштабне вторгнення.

"Оборонна операція містить усі, зокрема й контрнаступальні дії. Тому на деяких напрямках ми переходимо до наступальних дій", - написала вона у Telegram.

Маляр наголосила, що епіцентром бойових дій залишається Бахмутський напрямок.. Там українські бійці рухаються досить широким фронтом, процвітають і займають домінуючі висоти.

При цьому російські окупанти перебувають в обороні та хочуть утримати позиції.

На півдні противник також перебуває у обороні. Там продовжуються бої місцевого значення.

Також Маляр зазначила, що росіяни активно запускають інформацію про контрнаступ, оскільки їм потрібно відволікти увагу від поразки на Бахмутському напрямку.

Раніше Міноборони Росії заявило, що ЗСУ "почали контрнаступ відразу на п'яти ділянках фронту". Зокрема йдеться про Південно-Донецький напрям.

Напередодні Міністерство оборони повідомило, що оголошень про початок настання ЗСУ не буде, і закликало українців до інформаційної тиші.

А сьогодні у ЗСУ заявили, що росіяни активізували поширення фейків про нібито "наступ" Сил оборони.