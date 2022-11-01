Українські військові опанували NASAMS, які можуть доставити в Україну найближчими днями

Норвезькі інструктори працювали з українськими військовослужбовцями протягом останніх кількох тижнів на американській тренувальній базі в Німеччині. Вони навчали їх, як працювати та обслуговувати систему NASAMS та пов'язані з нею боєприпаси. Це відкриває шлях для доставки перших систем в Україну протягом кількох днів, заявили американські чиновники у вівторок, 1 листопада, пише The New York Times.
Українські чиновники тижнями закликали західні країни надати досконаліші системи оборонної зброї, оскільки росія посилила бомбардування українських електромереж та іншої критичної інфраструктури. Сполучені Штати пообіцяли надіслати в Україну відразу два NASAMS і ще шість у найближчі кілька років.
На зустрічі в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі минулого місяця Сполучені Штати та інші союзники пообіцяли швидко надати NASAMS та інші складні засоби протиповітряної оборони. Німеччина розпочала постачання чотирьох одиниць протиракетної оборони, настільки сучасної, що її власні сили її ще не використовували. Нідерланди пообіцяли мільйони доларів на ракети протиповітряної оборони, а президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна направить "радари, системи та протиповітряні ракети", пише видання.
У перші дні війни західні офіційні особи намагалися перекинути в Україну арсенали ППО російського зразка, як-от С-300 зі східноєвропейських країн. Але з огляду на швидке використання цих арсеналів американські та НАТОвські чиновники дійшли висновку, що під час війни Україні знадобляться західні оборонні системи.
NASAMS, кожна з яких оснащена радіолокаційними ракетами, достатньо потужними, щоб збивати винищувачі, бойові безпілотники та крилаті ракети, забезпечує покриття малої та середньої дальності приблизно від 29 до 48 км. Ця зброя використовується для захисту Білого дому та інших об'єктів у Вашингтоні від повітряного нападу.
Українські чиновники тижнями закликали західні країни надати досконаліші системи оборонної зброї, оскільки росія посилила бомбардування українських електромереж та іншої критичної інфраструктури. Сполучені Штати пообіцяли надіслати в Україну відразу два NASAMS і ще шість у найближчі кілька років.
На зустрічі в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі минулого місяця Сполучені Штати та інші союзники пообіцяли швидко надати NASAMS та інші складні засоби протиповітряної оборони. Німеччина розпочала постачання чотирьох одиниць протиракетної оборони, настільки сучасної, що її власні сили її ще не використовували. Нідерланди пообіцяли мільйони доларів на ракети протиповітряної оборони, а президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна направить "радари, системи та протиповітряні ракети", пише видання.
У перші дні війни західні офіційні особи намагалися перекинути в Україну арсенали ППО російського зразка, як-от С-300 зі східноєвропейських країн. Але з огляду на швидке використання цих арсеналів американські та НАТОвські чиновники дійшли висновку, що під час війни Україні знадобляться західні оборонні системи.
NASAMS, кожна з яких оснащена радіолокаційними ракетами, достатньо потужними, щоб збивати винищувачі, бойові безпілотники та крилаті ракети, забезпечує покриття малої та середньої дальності приблизно від 29 до 48 км. Ця зброя використовується для захисту Білого дому та інших об'єктів у Вашингтоні від повітряного нападу.
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