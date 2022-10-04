Українські військові звільнили вже 1534 населені пункти

18:13 04 жовтня Київ, Україна

Українські військові деокупували 1534 населені пункти. Тільки на Харківщині звільнено 483 населені пункти.



Про це сьогодні на брифінгу розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.



За словами Тимошенко, на звільнених від росіян територіях вже організували 1445 гуманітарних штабів. Із загальної кількості звільнених пунктів, розмінувати встигли вже понад півтисячі, роботу Національної поліції відновили у 1,2 тисячі з них, а органи місцевого самоврядування запрацювали у 1508 році.



На звільнених територіях відновили роботу та 933 медичні установи, у 981 населеному пункті запрацювали навчальні заклади, понад тисячу людей вже отримують послуги соціального захисту, а мешканці 922 населених пунктів забезпечені фінансовими послугами.



Що стосується критичної інфраструктури, то майже 70% населених пунктів відновили газопостачання, у 976 – електропостачання, майже тисяча – водопостачання, а 950 населених пунктів тепер мають ще й інтернет та мобільний зв'язок.