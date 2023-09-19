Українські військові завдали великих втрат елітним підрозділам армії росії - ISW

10:22 19 вересня Київ, Україна





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Експерти ідентифікували низку російських фронтових підрозділів, у тому числі 42-ту мотострілецьку дивізію, які регулярно вели бої проти українських військ на попередніх етапах контрнаступу. Після нещодавнього наступу українців ці підрозділи, мабуть, відступили. Нещодавні наступи ЗСУ на заході Запорізької області та на південь від Бахмута свідчать про те, що російські підрозділи у цих районах зазнали великих втрат.Про це пише Інститут вивчення війни (ISW) у своєму звіті.Експерти ідентифікували низку російських фронтових підрозділів, у тому числі 42-ту мотострілецьку дивізію, які регулярно вели бої проти українських військ на попередніх етапах контрнаступу. Після нещодавнього наступу українців ці підрозділи, мабуть, відступили.

"Відсутність останніх повідомлень та записів про участь цих елементів у бойових діях на заході Запорізької області свідчить про те, що втрати, завдані під час перших етапів українського контрнаступу, зробили їх неефективними у веденні бою", - зазначили у ISW.

Автори звіту вважають, що частини чорноморського флоту росії, схоже, відступили за глибші лінії оборони після визволення Україною Роботиного. Крім того, елітні російські підрозділи, призначені для контратаки наступаючих українських військ, "ймовірно, зазнали великих втрат у цих операціях".



Частини росії на південь від Бахмута також зазнали великих втрат. Повідомляється, що українські сили повністю знищили підрозділи 72-ї мотострілецької бригади, 31-ї гвардійської бригади ПДВ та 83-ї гвардійської бригади ПДВ при звільненні Андріївки та Кліщіївки.



ISW додає, що це твердження підтверджує заяву російського командира батальйону "Схід" Олександра Ходаковського про загибель командира 31-ї бригади ПДВ.



За даними Інституту, 72-а моторизована бригада, ймовірно, стала небоєздатною, хоча точний рівень втрат серед двох бригад ПДВ залишається незрозумілим. Ці підрозділи ПДВ брали участь у контратаці та намагалися відбити український наступ навколо Бахмута - подібно до того, як підрозділи ПДВ діють у західній частині Запорізької області - і, ймовірно, зазнали великих втрат.

У звіті ISW попереджається, що ще зарано точно говорити про рівень деградації російських підрозділів у Західному Запоріжжі та на Бахмутському секторі, і що втрати можуть бути різними для різних підрозділів.



Однак ISW заявив, що "докази, які є зараз", вказують на значні втрати, включаючи втрату боєздатності російських елітних підрозділів.