Українські військові моряки беруть участь у багатонаціональних навчаннях "Joint Warrior -23-II", які проводяться в межах територіальних вод Великобританії. До практичних дій у морі залучаються протимінні кораблі "Черкаси" та "Чернігів".
Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.
До складу учасників увійшли Королівські ВМС та Королівські повітряні сили разом із сухопутними військами Великобританії. Також, крім України, у навчаннях беруть участь кораблі та судна від Нідерландів, Бельгії, Польщі, ФРН та Данії.
До складу учасників увійшли Королівські ВМС та Королівські повітряні сили разом із сухопутними військами Великобританії. Також, крім України, у навчаннях беруть участь кораблі та судна від Нідерландів, Бельгії, Польщі, ФРН та Данії.
У відомстві додали, що під час навчань відпрацьовуються питання щодо планування та проведення протимінних дій за стандартами НАТО, адже метою є набуття досвіду дій у міжнародному середовищі під час проведення об'єднаних багатонаціональних операцій.
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