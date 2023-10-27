15:41 23 жовтня Київ, Україна

Українські військові моряки беруть участь у багатонаціональних навчаннях "Joint Warrior -23-II", які проводяться в межах територіальних вод Великобританії. До практичних дій у морі залучаються протимінні кораблі "Черкаси" та "Чернігів".





До складу учасників увійшли Королівські Про це повідомляють Військово-морські сили Збройних сил України.До складу учасників увійшли Королівські ВМС та Королівські повітряні сили разом із сухопутними військами Великобританії. Також, крім України, у навчаннях беруть участь кораблі та судна від Нідерландів, Бельгії, Польщі, ФРН та Данії.

"Основна мета підготовки полягає у досягненні особовим складом екіпажів та штабу тактичної групи протимінних дій відповідного рівня готовності до виконання завдань із призначення, а також взаємосумісності з протимінними підрозділами країн-партнерів", - зазначили у ВМС.