Українські танкісти почнуть освоювати танки Leopard 2 – Рєзніков

Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що Україна домовилася про навчання своїх екіпажів танкістів на німецьких танках Leopard 2, хоча про їхнє надання рішення поки що немає. Про це він сказав в інтерв'ю Голосу Америки.

"Є прорив - це можливість для країн, які володіють Leopard 2, розпочинати навчальні місії, курси для наших танкових екіпажів. З цього ми почнемо, а тоді далі рухатимемося, - зазначив він.

За словами Резнікова, домовленості про навчання були досягнуті завдяки "танковим" ініціативам: Польщі щодо Леопардів та Британії щодо Челленджерів.

Нагадаємо, перед зустріччю керівників оборонних відомств на базі Рамштайн Україна зверталася до союзників із запитом про надання сучасних західних танків, але 20 січня рішень про надання танків Україні прийнято не було.

Також повідомлялося, що Польща підготує танкову бригаду для ЗСУ. На озброєнні нової танкової бригади будуть бойові машини піхоти та танки Т-72.