Українські фахівці розробляють системи протидії іранським дронам - Рєзніков

16:43 14 жовтня Київ, Україна

На озброєнні армії Росії знаходяться близько 300 іранських дронів, а українські фахівці розробляють системи їх придушення.



Про це в ефірі телемарафону у п'ятницю, 14 жовтня, заявив міністр оборони Олексій Рєзніков.



Він додав, що зараз Росія намагається закупити ще кілька тисяч таких дронів.

"Відбудеться це чи ні, ми з вами побачимо. Але ми маємо бути готові до цього, тому ми не сидимо на місці. Ми розробляємо системи їх придушення.. Наші військові їх збивають, уже навчилися це робити. І ми розуміємо всі деталі, до нюансів, дивимося, які там електронні мозки у них. І, відповідно, зараз готуємо різні системи протидії", - сказав Резніков.



Він додав, що у цьому питанні Україна взаємодіє також із союзниками.