Українські системи ППО ефективніші за російські

З початку вторгнення в Україну 24 лютого російські війська випустили по українських містах та селах понад 775 різних ракет. За останню добу агресор запустив 65 ракет.
Про це повідомляє прес-служба Міноборони США.
Станом на 12 березня протиповітряна оборона ЗСУ знищила літаків – 58 одиниць, вертольотів – 83 одиниць, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.
У мінус пішли Су-30СМ, Су-34 та Су-25 російських окупантів.
У Пентагоні вважають, що українські системи протиповітряної та протиракетної оборони залишаються неушкодженими та ефективними.
У мінус пішли Су-30СМ, Су-34 та Су-25 російських окупантів.
У Пентагоні вважають, що українські системи протиповітряної та протиракетної оборони залишаються неушкодженими та ефективними.
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