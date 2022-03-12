Українські системи ППО ефективніші за російські

12:08 12 березня Київ, Україна

З початку вторгнення в Україну 24 лютого російські війська випустили по українських містах та селах понад 775 різних ракет. За останню добу агресор запустив 65 ракет.

Про це повідомляє прес-служба Міноборони США

"Це були ракети всіх мастей та різновидів, зокрема малої, середньої дальності, а також балістичні та крилаті ракети," повідомляє представник Міністерства оборони США.

Станом на 12 березня протиповітряна оборона ЗСУ знищила літаків – 58 одиниць, вертольотів – 83 одиниць, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7.



У мінус пішли Су-30СМ, Су-34 та Су-25 російських окупантів.



У Пентагоні вважають, що українські системи протиповітряної та протиракетної оборони залишаються неушкодженими та ефективними.