Українські сили зміцнюють свої позиції на південному напрямку – Генштаб

10:27 21 червня Київ, Україна

На південному напрямку українські збройні сили зміцнюють свої позиції на досягнутих рубежах, повідомляється в Telegram-каналі Military media center, медійному майданчику Сил оборони.



Згідно з виступом представника Генерального штабу ЗСУ Андрія Ковальова, Сили оборони України продовжують наступ на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"Ми досягли часткових успіхів на напрямках Новоданилівка-Роботине, Мала Токмачка-Івове, Вільне Поле-Макарівка та зміцнюємося на досягнутих рубежах", - зазначив він.

Водночас противник концентрує свої основні зусилля на обороні та запобіганні просуванню українських військ. Він використовує резерви та намагається відновити втрачені позиції.



Також наголошується, що українські збройні сили продовжують стримувати наступ російських військ на сході країни.

"Особливо жорсткі бої ведуться на Лиманському напрямку в районах Ямполівки та Серебрянського лісництва у Донецькій області", - наголосив Ковальов.

На напрямку Білогорівка-Шипилівка українські збройні сили також проводять наступальні дії, домагаючись часткових успіхів та зміцнюючись на досягнутих рубежах.