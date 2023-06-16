Українські сили тестують лінію фронту перед контрнаступом - ОП

Українські сили поки не приступили до повноцінного контрнаступу і наразі проводять тестування всієї лінії фронту, виявляючи вразливі місця в обороні російських загарбників.
Таку інформацію у четвер, 15 червня, передав Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента, під час телемарафону.
Подоляк виділив три основні цілі бойових дій, які Збройні сили України переслідують зараз.
Таку інформацію у четвер, 15 червня, передав Михайло Подоляк, радник глави Офісу Президента, під час телемарафону.
Подоляк виділив три основні цілі бойових дій, які Збройні сили України переслідують зараз.
Він зазначив, що українська армія не здійснює наступальних дій у певному напрямку, а проводить атаки одночасно за кількома напрямками, що свідчить про ведення сучасної війни.
За словами радника глави Офісу Президента України, глава Євросоюзу Урсула фон дер Ляєн показала свою підтримку та готовність надати допомогу відновленню зруйнованих міст та інфраструктури після війни.
У свою чергу, керівник НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Північноатлантичний альянс надаватиме політичну та практичну підтримку Україні.
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