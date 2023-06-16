Українські сили тестують лінію фронту перед контрнаступом - ОП

18:04 15 червня Київ, Україна





Таку інформацію у четвер, 15 червня, передав Михайло



Подоляк виділив три основні цілі бойових дій, які Збройні сили України переслідують зараз. Українські сили поки не приступили до повноцінного контрнаступу і наразі проводять тестування всієї лінії фронту, виявляючи вразливі місця в обороні російських загарбників.Таку інформацію у четвер, 15 червня, передав Михайло Подоляк , радник глави Офісу Президента, під час телемарафону.Подоляк виділив три основні цілі бойових дій, які Збройні сили України переслідують зараз.

"Наші поточні цілі наступні. По-перше, ми прагнемо знищити максимальну кількість мобілізованих ворогів. Це створить психологічний тиск на російську армію. По-друге, ми прагнемо остаточно знищити якнайбільше російської військової техніки, щоб запобігти її подальшому використанню. Наші збройні сили активно працюють над досягненням цієї мети – вони знищують, знищують та ще раз знищують. При цьому ми поступово просуваємось, проводячи тестування, щоб виявити слабкі місця противника", - розповів Подоляк.



Він зазначив, що українська армія не здійснює наступальних дій у певному напрямку, а проводить атаки одночасно за кількома напрямками, що свідчить про ведення сучасної війни.

"Третя складова - це відсутність конкретного напрямку. Сьогодні Україна демонструє, що таке сучасна війна - ми атакуємо за декількома напрямками одночасно. Ми показуємо, що навіть будучи в меншості за чисельністю та технікою, ми здатні атакувати відразу в кількох напрямках. Це унікальна історія. Таким чином, наше тестування дає нам змогу просуватися вперед, створюючи панічні настрої", - пояснив Подоляк.

"Ми поки не розпочали повноцінного контрнаступу, тоді як росія стверджує: "Ми вже перемогли, ми вже відбили контрнаступ"", - додав він.



За словами радника глави Офісу Президента України, глава Євросоюзу Урсула фон дер Ляєн показала свою підтримку та готовність надати допомогу відновленню зруйнованих міст та інфраструктури після війни.

У свою чергу, керівник НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що Північноатлантичний альянс надаватиме політичну та практичну підтримку Україні.