Українські сили становлять серйозну загрозу для російських солдатів

16:06 23 лютий Київ, Україна

Вже кілька місяців російські військові перебувають біля кордонів України у бруді, холоді та напруженні: чи закінчаться "навчання" чи Путін дасть наказ про вторгнення.



У цій напрузі солдати спостерігають, як їх готові зустрічати вже 120 000 українських візаві, у яких за плечима 8 років військового загартування, досвід найкращих іноземних інструкторів та найсучасніше озброєння.





Міжнародна компанія Global Firepower, яка щорічно складає рейтинг армій світу, цього року помістила Україну на 22 місце найпотужніших армій і на 19 місце за чисельністю.

Україна має безпрецедентну підтримку міжнародними партнерами. З 2014 року ми отримали від США військової допомоги на $5,4 мільярда. Зараз на озброєнні української армії протитанкові ракетні комплекси SMAW, британські NLAW, ПТРК Javelin, а незабаром очікується постачання і "Стінгерів" від Литви та Латвії.. Шансів уціліти броньованим машинам із російським спецзахитом, як свідчать навчання на полігонах ЗСУ та реальні бойові дії на Близькому Сході, немає.



Тільки січні постачання озброєння від США досягли 700 тонн, крім підтримки з інших країн Північноатлантичного альянсу. І все це до останнього снаряда обрушиться праведним гнівом на російських солдатів.



Смерть за батьківщину почесна, але не у випадку із бойовиками РФ. Як і у 2014 році вони стануть лише "жертвами військових навчань". А їхні сім'ї продовжать тягнути жалюгідне існування в Росії, зламаної санкціями та в ізоляції від демократичного світу.



І незважаючи на те, що в Україні є відсоток людей, що відносяться лояльно до росіян, у них немає бажання бути частиною "російського світу" і жити у вакуумі під керівництвом божевільного диктатора. А у разі вторгнення навіть такі доброзичливі українці зустрінуть росіян, як агресорів та окупантів.



У ситуації, що склалася, українська армія має більшу перевагу: досвід, новітнє озброєння і насамперед мотивація — захист своєї землі та своїх сімей. За спинами наших бійців загони тероборони, вся країна та мільярди людей у всьому світі. Кожен, хто хоч раз дивився у вічі українським бійцям, упевнений — повторення 2014 року не буде.



На боці Російської Федерації виступає лише Республіка Білорусь і то не з власної волі.



Москва навряд чи вирішить змінити курс та сісти за стіл переговорів. Але одна річ, коли йдеться про розтрату держбюджету на гру м'язами, і зовсім інша, коли на коні життя росіян, яких Путін заради своїх імперських амбіцій готовий зробити "гарматним м'ясом".