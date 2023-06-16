Українські Сили оборони досягають успіхів у районі Бахмута — ISW

09:46 19 травня Київ, Україна





В ISW заявили, що відповідні операції Збройних сил України є продовженням локальних контрнаступів, які вони проводять уже кілька днів, але не розпочали нову велику операцію. Сили оборони України перехопили тактичну ініціативу та досягли значних тактичних успіхів у районі Бахмута , йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).В ISW заявили, що відповідні операції Збройних сил України є продовженням локальних контрнаступів, які вони проводять уже кілька днів, але не розпочали нову велику операцію.



"Кілька російських військкорів стверджують, що українські сили прорвалися через російські лінії оборони на південь та південний захід від Івановського (6 км на захід від Бахмута) та на південний захід від Клещеївки (6 км на південний захід від Бахмута)", — йдеться у звіті аналітиків ISW.



Також військкори стверджують, що російська армія відступила з позицій на північ від Сакко та Ванцетті (15 км на північ від Бахмута) на позиції на південь від цього села, але ЗСУ до цього села ще не входили.



Голова ПВК "Вагнер" євгеній пригожин заявив, що армія росії поступилася 570 метрами території на північ від Бахмута, що узгоджується із заявою заступниці міністра оборони України Ганни Маляр про те, що українські Сили оборони просунулися на 500 метрів на північ і на 1000 метрів на південь від Бахмуту.



Крім того, представник Східних сил полковник Сергій Череватий заявив, що за 18 травня українські війська просунулися на 1700 метрів, а третя окрема штурмова бригада повідомила, що контратаки її бійців розширили український виступ у районі Бахмута до 2000 метрів завширшки та вглиб.



"Обмежений характер наступальних операцій ПВК "Вагнер" у Бахмуті порівняно з локальними українськими контратаками наголошує на втраті російської ініціативи в цьому районі", – зазначили в ISW.