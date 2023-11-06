Українські сили досягають успіхів на лівому березі в Херсонській області - ISW

10:04 06 листопада Київ, Україна

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), українські збройні сили продовжують активні операції на східному (лівому) березі в Херсонській області та досягли підтверджених успіхів.

Також слід зазначити, що українські збройні сили продовжують свої наступальні дії неподалік міста Бахмут, а також досягли помітних успіхів на заході Запорізької області та на східному (лівому) березі в Херсонській області 5 листопада.

Згідно з геолокаційними даними, опублікованими 4 листопада, українські сили здійснили невеликий поступ до південно-західного кута сонячної електростанції біля Підстепового, що на схід від міста Херсон і неподалік річки Дніпро.

Додаткові геолокаційні знімки також підтверджують, що українські збройні сили утримують свої позиції у будинках у Кринках, що на сході Херсонської області.

Відомості російського військового блогера вказують на те, що позиційні бої відбуваються в Кринках і вздовж лінії Піщанівка-Пойма, що знаходиться на сході Херсона, неподалік річки Дніпро.

У Генеральному штабі України підтвердили, що українські збройні сили продовжують наступальні дії на південь від Бахмута та у Мелітополі (Запорізька область). Геолокаційні дані також вказують на обмежений поступ українських збройних сил на сході Херсонської області, поблизу Підстепного, та на заході Запорізької області, поблизу Вербового.