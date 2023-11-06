Українські сили досягають успіхів на лівому березі в Херсонській області - ISW

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), українські збройні сили продовжують активні операції на східному (лівому) березі в Херсонській області та досягли підтверджених успіхів.
Також слід зазначити, що українські збройні сили продовжують свої наступальні дії неподалік міста Бахмут, а також досягли помітних успіхів на заході Запорізької області та на східному (лівому) березі в Херсонській області 5 листопада.
Згідно з геолокаційними даними, опублікованими 4 листопада, українські сили здійснили невеликий поступ до південно-західного кута сонячної електростанції біля Підстепового, що на схід від міста Херсон і неподалік річки Дніпро.
Додаткові геолокаційні знімки також підтверджують, що українські збройні сили утримують свої позиції у будинках у Кринках, що на сході Херсонської області.
Відомості російського військового блогера вказують на те, що позиційні бої відбуваються в Кринках і вздовж лінії Піщанівка-Пойма, що знаходиться на сході Херсона, неподалік річки Дніпро.
У Генеральному штабі України підтвердили, що українські збройні сили продовжують наступальні дії на південь від Бахмута та у Мелітополі (Запорізька область). Геолокаційні дані також вказують на обмежений поступ українських збройних сил на сході Херсонської області, поблизу Підстепного, та на заході Запорізької області, поблизу Вербового.
Також слід зазначити, що українські збройні сили продовжують свої наступальні дії неподалік міста Бахмут, а також досягли помітних успіхів на заході Запорізької області та на східному (лівому) березі в Херсонській області 5 листопада.
Згідно з геолокаційними даними, опублікованими 4 листопада, українські сили здійснили невеликий поступ до південно-західного кута сонячної електростанції біля Підстепового, що на схід від міста Херсон і неподалік річки Дніпро.
Додаткові геолокаційні знімки також підтверджують, що українські збройні сили утримують свої позиції у будинках у Кринках, що на сході Херсонської області.
Відомості російського військового блогера вказують на те, що позиційні бої відбуваються в Кринках і вздовж лінії Піщанівка-Пойма, що знаходиться на сході Херсона, неподалік річки Дніпро.
У Генеральному штабі України підтвердили, що українські збройні сили продовжують наступальні дії на південь від Бахмута та у Мелітополі (Запорізька область). Геолокаційні дані також вказують на обмежений поступ українських збройних сил на сході Херсонської області, поблизу Підстепного, та на заході Запорізької області, поблизу Вербового.
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