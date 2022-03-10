Українські сапери знешкоджують російську бомбу
11:56 10 березень Київ, Україна
Міністерство оборони України розповсюдило відео, на якому українські сапери знешкоджують російську бомбу ФАБ-250, що не розірвалася.
ФАБ-2500 із касетними боєголовками застосовуються російською авіацією для бомбардувань житлових кварталів українських міст.
"Минулої доби, 9 березня, розрахунками групи піротехнічних робіт та підводного розмінування ДСНС здійснювалися роботи з виконання 22 заявок на розмінування, що надійшли від мешканців міста Чернігів" - йдеться у повідомленнях МВС України.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі