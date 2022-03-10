Українські сапери знешкоджують російську бомбу

ФАБ-2500 із касетними боєголовками застосовуються російською авіацією для бомбардувань житлових кварталів українських міст.

"Минулої доби, 9 березня, розрахунками групи піротехнічних робіт та підводного розмінування ДСНС здійснювалися роботи з виконання 22 заявок на розмінування, що надійшли від мешканців міста Чернігів" - йдеться у повідомленнях МВС України.