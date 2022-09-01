10:55 25 серпня Київ, Україна

Українські порти на Одещині сьогодні вранці залишили ще три судна з агропродукцією, повідомляє пресслужба Міноборони Туреччини.

Загалом у рамках відвантаження зерна, за даними МО Туреччини, сьогодні вранці відпливло три судна:

два з Одеського порту;

одне з порту Південний.