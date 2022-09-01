Українські порти на Одещині сьогодні вранці залишили ще три судна

10:55 25 серпня Київ, Україна

Українські порти на Одещині сьогодні вранці залишили ще три судна з агропродукцією, повідомляє пресслужба Міноборони Туреччини.

 
Загалом у рамках відвантаження зерна, за даними МО Туреччини, сьогодні вранці відпливло три судна:
  • два з Одеського порту;
  • одне з порту Південний.
Також повідомляється, що сьогодні буде оглянуто одне судно, що йде з України, та п'ять суден, що прямують до України.

Нагадаємо, 22 серпня порт Чорноморськ залишили два судна з українським зерном - балкер Great Arsenal доставить 25 тисяч тонн пшениці до Єгипту, а суховантажне судно Maranta - 5,3 тисячі тонн кукурудзи до Греції.