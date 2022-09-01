Українські порти на Одещині сьогодні вранці залишили ще три судна з агропродукцією, повідомляє пресслужба Міноборони Туреччини.
Загалом у рамках відвантаження зерна, за даними МО Туреччини, сьогодні вранці відпливло три судна:
- два з Одеського порту;
- одне з порту Південний.
Також повідомляється, що сьогодні буде оглянуто одне судно, що йде з України, та п'ять суден, що прямують до України.
Нагадаємо, 22 серпня порт Чорноморськ залишили два судна з українським зерном - балкер Great Arsenal доставить 25 тисяч тонн пшениці до Єгипту, а суховантажне судно Maranta - 5,3 тисячі тонн кукурудзи до Греції.
Нагадаємо, 22 серпня порт Чорноморськ залишили два судна з українським зерном - балкер Great Arsenal доставить 25 тисяч тонн пшениці до Єгипту, а суховантажне судно Maranta - 5,3 тисячі тонн кукурудзи до Греції.
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