Українські прикордонники зупинили спробу ворога прорватися до Бахмута

14:35 18 січня Київ, Україна

Прикордонники виявили спробу груп піхоти росіян обійти опорний пункт українських захисників. Про це повідомляє сайт Державної прикордонної служби України у середу, 18 січня.

"Днями прикордонники виявили спробу кількох груп піхоти противника обійти опорний пункт українських захисників. Щоб зупинити маневр російсько-окупаційних військ, наші бійці нав'язали окупантам стрілецький бій та запросили підтримку”, - йдеться у повідомленні.



У результаті противник вимушено відмовився від ідеї обходу кордону та спробував захопити позиції прикордонного підрозділу.