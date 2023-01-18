Українські прикордонники зупинили спробу ворога прорватися до Бахмута
14:35 18 січня Київ, Україна
Прикордонники виявили спробу груп піхоти росіян обійти опорний пункт українських захисників. Про це повідомляє сайт Державної прикордонної служби України у середу, 18 січня.
"Днями прикордонники виявили спробу кількох груп піхоти противника обійти опорний пункт українських захисників. Щоб зупинити маневр російсько-окупаційних військ, наші бійці нав'язали окупантам стрілецький бій та запросили підтримку”, - йдеться у повідомленні.
У результаті противник вимушено відмовився від ідеї обходу кордону та спробував захопити позиції прикордонного підрозділу.
"Вогневе ураження загарбників зробили прикордонники-мінометники та артилерія ЗСУ. Визначений рубіж утримали, активні дії українських захисників зірвали спробу прориву окупантів. Бій тривав близько двох годин, за цей проміжок часу в невдалій атаці окупанти втратили 12 людей - 5 убитих та 7 поранених", - підсумували в ДПСУ.
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