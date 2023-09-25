Українські прикордонники та ЗСУ витіснили окупантів із кордону на Харківщині - ДПС

12:32 25 вересня Київ, Україна

На Харківщині, на одній із ділянок кордону з росією, прикордонники "Гвардії наступу" спільно з бійцями Збройних сил України провели успішну операцію з витіснення російських загарбників за межі української території.



Про це повідомляє Державна прикордонна служба.



Інцидент стався у Куп'янському районі, де розвідка бригади "Сталевий кордон" виявила спроби російських сил зміцнити свої позиції. Вони будували фортифікації на російській стороні кордону, а згодом перейшли на територію України для встановлення укріплень.



Розвідники Державної прикордонної служби змогли визначити перебування приблизно півтора десятка російських загарбників на українському боці кордону.



Прикордонники спільно з бійцями однієї з танкових бригад розробили план витіснення ворога за межі державного кордону. У ході операції кількох загарбників було знищено прикордонними снайперами. Коли вороги почали тікати з території України, захисники відкрили вогонь із танків та мінометів.