Українські пілоти матимуть можливість навчання на шведських винищувачах JAS 39 Gripen

17:28 25 травня Київ, Україна

Швеція надасть можливість українським льотчикам-винищувачам пройти тренування на шведських винищувачах JAS 39 Gripen.

Про це повідомляє tv4.se з посиланням на міністра оборони країни Пола Йонсона, який 25 травня перебуває з офіційним візитом в Україні разом із міністром цивільної оборони Швеції Карлом Оскаром Боліном.

За словами Йонсона, кілька досвідчених українських пілотів зможуть потренуватися на тренажерах та здійснити тестові польоти на JAS 39 Gripen.

"Йдеться про орієнтаційний тренінг", - сказав міністр TV4 Nyheterna.

Втім, обидві країни ще мають ухвалити низку рішень, перш ніж навчання пройдуть, але тренування можна розглядати як перший крок до здобуття Україною винищувача, зазначають шведські журналісти.



У той самий час ймовірність того, що шведські літаки, що належать Збройним силам Швеції, будуть задіяні у війні в Україні, сьогодні здається малоймовірною. Міністр оборони наголосив, що шість дивізій, які є у Швеції, залишаться в країні.

"Літаки, які є у Швеції, потрібні для нашої власної національної оборони, і поки що не йдеться про надання будь-яких літаків Україні", - сказав він.

Як зазначає tv4.se, український уряд неодноразово звертався за допомогою щодо винищувачів до кількох країн, у тому числі й до Швеції. Запити було зроблено влітку 2022 року. У лютому 2023 року міністр оборони України Олексій Резніков висловив бажання отримати доступ до JAS 39 Gripen.



Шведські літаки JAS 39 Gripen дешевші за своїх конкурентів і вважаються легкими в управлінні.

“Пілоти-винищувачі – надзвичайно важливий стратегічний потенціал, підготовка якого триває роками, а їхні особи не можуть бути розголошені. Саме тому деталі того, де, коли і як відбуватимуться навчання, тримаються в таємниці – але вже сьогодні уряд може сказати, що має намір зробити це можливим”, – наголошують шведські журналісти.

"Ми стали на захист України у цій війні і бачимо загрозу для Швеції, якщо росія виграє цю війну", - заявив міністр.

Під час свого візиту до України шведські чиновники планують відвідати військові частини, які вже використовують шведське оборонне обладнання.



Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном.