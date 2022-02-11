Українські парламентарії мають намір визнати ХАМАС терористичною організацією

За визнання Україною ХАМАСу терористичною організацією виступили 80 народних депутатів ВРУ, відповідну постанову вже зареєстровано.
Про це у Facebook повідомляє нардеп "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.
За словами парламентарія, цю ініціативу підтримали 80 народних депутатів з різних партій.
За словами парламентарія, цю ініціативу підтримали 80 народних депутатів з різних партій.
Василевська-Смаглюк зазначила, що Кремль використовує терористів ХАМАСу для тиску на США, щоб вимагати поступки в інших питаннях.
"Зокрема, про визнання анексії Криму і з врегулювання військового конфлікту на Донбасі, а фактично - для легітимізації російської агресії проти України, на умовах Москви", - додала вона.
Як свідчать дані на сайті парламенту, проєкт постанови передано на розгляд керівництву.
"Зокрема, про визнання анексії Криму і з врегулювання військового конфлікту на Донбасі, а фактично - для легітимізації російської агресії проти України, на умовах Москви", - додала вона.
Як свідчать дані на сайті парламенту, проєкт постанови передано на розгляд керівництву.
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