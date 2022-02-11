Українські парламентарії мають намір визнати ХАМАС терористичною організацією

08:15 21 травень Київ, Україна

За визнання Україною ХАМАСу терористичною організацією виступили 80 народних депутатів ВРУ, відповідну постанову вже зареєстровано.

Про це у Facebook повідомляє нардеп "Слуги народу" Ольга Василевська-Смаглюк.



За словами парламентарія, цю ініціативу підтримали 80 народних депутатів з різних партій.

"Фактично Україна цим кроком приєднується до цивілізованого світу, до наших стратегічних партнерів - Євросоюзу, США, Канади, а також Великобританії та Японії, які давно визнали цей радикальний рух терористичною організацією. Крім того, такими діями ми робимо крок назустріч Ізраїлю. І цей крок давно назрів. Не в останню чергу тому, що головною країною, яка не тільки не визнає ХАМАС терористичною організацією, а й політично підтримує цей рух, є Російська Федерація, яка радо приймає ватажків ХАМАСу в Москві, і чий міністр закордонних справ називає їх "любими друзями", - підкреслила нардеп.

Василевська-Смаглюк зазначила, що Кремль використовує терористів ХАМАСу для тиску на США, щоб вимагати поступки в інших питаннях.



"Зокрема, про визнання анексії Криму і з врегулювання військового конфлікту на Донбасі, а фактично - для легітимізації російської агресії проти України, на умовах Москви", - додала вона.



Як свідчать дані на сайті парламенту, проєкт постанови передано на розгляд керівництву.