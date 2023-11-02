Українські офіцери пройшли курс з розвідки в Академії оборони Норвегії

Академія оборони Норвегії цієї осені провела для українських військових курс розвідки. Під час навчання військовослужбовці з України навчалися здійснювати розвідувальну підтримку військових операцій.
Про це повідомили на сайті Академії оборони Норвегії.
Зазначається, що у навчанні взяли участь 12 українських офіцерів, які самі є старшими командирами чи інструкторами.
Під час проходження курсу розглядалися методи структурованого аналізу, тобто методи зменшення помилок у розвідці. Курс дав унікальний погляд на те, як аналіз може підвищити аналітичну точність на етапі обробки розвідданих.
Зазначається, що у навчанні взяли участь 12 українських офіцерів, які самі є старшими командирами чи інструкторами.
Під час проходження курсу розглядалися методи структурованого аналізу, тобто методи зменшення помилок у розвідці. Курс дав унікальний погляд на те, як аналіз може підвищити аналітичну точність на етапі обробки розвідданих.
Як пише видання Nettavisen, керівником курсу був підполковник та головний викладач розвідки Крістіан Борг.
Крістіан Борг уточнив, що українські офіцери взяли участь у спеціально адаптованому двотижневому курсі розвідки, заснованому на техніках аналізу американської розвідки ЦРУ та адаптованому до військових операцій.
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