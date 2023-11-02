Українські офіцери пройшли курс з розвідки в Академії оборони Норвегії

10:06 02 листопада Київ, Україна

Академія оборони Норвегії цієї осені провела для українських військових курс розвідки. Під час навчання військовослужбовці з України навчалися здійснювати розвідувальну підтримку військових операцій.

Про це повідомили на сайті Академії оборони Норвегії.



Зазначається, що у навчанні взяли участь 12 українських офіцерів, які самі є старшими командирами чи інструкторами.



Під час проходження курсу розглядалися методи структурованого аналізу, тобто методи зменшення помилок у розвідці. Курс дав унікальний погляд на те, як аналіз може підвищити аналітичну точність на етапі обробки розвідданих.

"Основною метою було посилення аналітичної об'єктивності та цілісності розвідувальної підтримки як під час планування, так і під час виконання військових операцій", - йдеться у повідомленні.

Як пише видання Nettavisen, керівником курсу був підполковник та головний викладач розвідки Крістіан Борг.

"Було дуже приємно мати таких оптимістичних та відданих офіцерів на курсі. Усі мали вищу освіту, троє з них – доктори наук. Вони були надзвичайно розумні та мали великий досвід, деякі з попередньої служби в Іраку. На курсі було відчуття «навчання інструкторів», де норвезькі інструктори теж багато чого навчилися», – розповів Борг.

Крістіан Борг уточнив, що українські офіцери взяли участь у спеціально адаптованому двотижневому курсі розвідки, заснованому на техніках аналізу американської розвідки ЦРУ та адаптованому до військових операцій.