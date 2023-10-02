Українські льотчики розпочали тренування на авіаційних тренажерах для F-16

Українські льотчики, які готуються до використання винищувачів F-16, вже розпочали свої тренування на авіаційних тренажерах.
Про це повідомив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у рамках телемарафону.
Ігнат уточнив, що йдеться не про симулятори, про які раніше повідомлялося, а про повноцінні авіаційні тренажери. Кабіни цих тренажерів повністю відповідають кабінам літаків F-16 та здатні рухатися, забезпечуючи льотчикам реалістичне навчання.
Додатково до цих тренувань, українські пілоти будуть проводити польоти на реальних літаках F-16 з інструкторами, щоб отримати необхідний досвід та впевненість у керуванні цими винищувачами.
Також Ігнат наголосив, що на цей момент формуються нові групи українських льотчиків, які вирушать на навчання з управління F-16. Вони активно вивчають англійську мову та адаптуються до нових літаків за допомогою симуляторів, щоб бути готовими до польотів на реальних винищувачах.
Про це повідомив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у рамках телемарафону.
Ігнат уточнив, що йдеться не про симулятори, про які раніше повідомлялося, а про повноцінні авіаційні тренажери. Кабіни цих тренажерів повністю відповідають кабінам літаків F-16 та здатні рухатися, забезпечуючи льотчикам реалістичне навчання.
Додатково до цих тренувань, українські пілоти будуть проводити польоти на реальних літаках F-16 з інструкторами, щоб отримати необхідний досвід та впевненість у керуванні цими винищувачами.
Також Ігнат наголосив, що на цей момент формуються нові групи українських льотчиків, які вирушать на навчання з управління F-16. Вони активно вивчають англійську мову та адаптуються до нових літаків за допомогою симуляторів, щоб бути готовими до польотів на реальних винищувачах.
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