Українські льотчики розпочали тренування на авіаційних тренажерах для F-16

18:25 02 жовтня Київ, Україна

Українські льотчики, які готуються до використання винищувачів F-16, вже розпочали свої тренування на авіаційних тренажерах.

Про це повідомив представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у рамках телемарафону.

Ігнат уточнив, що йдеться не про симулятори, про які раніше повідомлялося, а про повноцінні авіаційні тренажери. Кабіни цих тренажерів повністю відповідають кабінам літаків F-16 та здатні рухатися, забезпечуючи льотчикам реалістичне навчання.

Додатково до цих тренувань, українські пілоти будуть проводити польоти на реальних літаках F-16 з інструкторами, щоб отримати необхідний досвід та впевненість у керуванні цими винищувачами.

Також Ігнат наголосив, що на цей момент формуються нові групи українських льотчиків, які вирушать на навчання з управління F-16. Вони активно вивчають англійську мову та адаптуються до нових літаків за допомогою симуляторів, щоб бути готовими до польотів на реальних винищувачах.