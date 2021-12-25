Українські та іноземні дипломати засудили політичні переслідування Петра Порошенка

15:16 25 грудень Київ, Україна





Американський дипломат, колишній спецпредставник США у справах України Низка західних та українських дипломатів засудила переслідування п'ятого Президента Петра Порошенка. Головний меседж, який вони надсилають владі у Києві – це повернення до часів Януковича.Американський дипломат, колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер наголошує: боротьба Зеленського із прозахідним лідером Порошенком вигідна Путіну. У той час, коли Путін розгорнув на кордонах України багатотисячне військо, Володимир Зеленський бореться із прозахідними силами в Україні – пише Волкер у статті «Зворотний відлік розпочався.. Як зупинити нове вторгнення Росії до України».

«Путін бачить, що Україна розділена. Незважаючи на те, що російські сили підійшли впритул до кордонів, президент Володимир Зеленський бореться з двома потужними прозахідними силами в Україні – колишнім президентом Петром Порошенком та найбагатшим українським бізнесменом – у той час як інші, більш одіозні олігархи залишаються у тіні», – пише Волкер.

«Час для всіх прозахідних сил в Україні забути про свої розбіжності та разом працювати над захистом країни», – переконаний Курт Волкер.



Колишній посол США в Україні директор Євразійського центру при Атлантичній раді Джон Гербст, коментуючи справу проти Порошенка, закликав Зеленського не використати у політичній боротьбі кошти Януковича.

«Я здивувався цій інформації. Я вважав і вважаю, що Зеленський – майстер маркетингової політики у спілкуванні із суспільством. Я, звичайно, не володію деталями звинувачень проти Порошенка, але цей крок нагадує мені про політику Януковича», – каже Джон Гербст.

Колишній прем'єр-міністр та міністр закордонних справ України Арсеній Яценюк переконаний: спроба арешту Порошенка матиме для Зеленського непоправні наслідки. «Можна запитати Януковича. Суддям, які розглядатимуть цей запобіжний захід, добре відома доля особи з прізвищем Кірєєв. Ще є можливість зупинитись. Замість розбрату та політичних переслідувань закликаю владу провести відкриту розмову з опозицією та громадянським суспільством про те, як об'єднати та захистити державу перед загрозою наступу Росії», – пише Яценюк.