Українські та іноземні дипломати засудили політичні переслідування Петра Порошенка

Низка західних та українських дипломатів засудила переслідування п'ятого Президента Петра Порошенка. Головний меседж, який вони надсилають владі у Києві – це повернення до часів Януковича.
Американський дипломат, колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер наголошує: боротьба Зеленського із прозахідним лідером Порошенком вигідна Путіну. У той час, коли Путін розгорнув на кордонах України багатотисячне військо, Володимир Зеленський бореться із прозахідними силами в Україні – пише Волкер у статті «Зворотний відлік розпочався.. Як зупинити нове вторгнення Росії до України».
Американський дипломат, колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер наголошує: боротьба Зеленського із прозахідним лідером Порошенком вигідна Путіну. У той час, коли Путін розгорнув на кордонах України багатотисячне військо, Володимир Зеленський бореться із прозахідними силами в Україні – пише Волкер у статті «Зворотний відлік розпочався.. Як зупинити нове вторгнення Росії до України».
«Час для всіх прозахідних сил в Україні забути про свої розбіжності та разом працювати над захистом країни», – переконаний Курт Волкер.
Колишній посол США в Україні директор Євразійського центру при Атлантичній раді Джон Гербст, коментуючи справу проти Порошенка, закликав Зеленського не використати у політичній боротьбі кошти Януковича.
Колишній посол США в Україні директор Євразійського центру при Атлантичній раді Джон Гербст, коментуючи справу проти Порошенка, закликав Зеленського не використати у політичній боротьбі кошти Януковича.
Колишній прем'єр-міністр та міністр закордонних справ України Арсеній Яценюк переконаний: спроба арешту Порошенка матиме для Зеленського непоправні наслідки. «Можна запитати Януковича. Суддям, які розглядатимуть цей запобіжний захід, добре відома доля особи з прізвищем Кірєєв. Ще є можливість зупинитись. Замість розбрату та політичних переслідувань закликаю владу провести відкриту розмову з опозицією та громадянським суспільством про те, як об'єднати та захистити державу перед загрозою наступу Росії», – пише Яценюк.
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