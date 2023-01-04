Українські дипломати домовилися про великі поставки генераторів

Міненерго, Мінінфраструктури, Укренерго спільно із союзниками продовжують роботу над залученням міжнародної допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури України, що постраждала від атак росії.
Про це під час онлайн-брифінгу 4 січня заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Про це під час онлайн-брифінгу 4 січня заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Раніше повідомлялося, що Євросоюз передасть Україні 900 генераторів та мільйони енергозберігаючих ламп.
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