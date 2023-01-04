Українські дипломати домовилися про великі поставки генераторів

15:04 04 січня Київ, Україна

Міненерго, Мінінфраструктури, Укренерго спільно із союзниками продовжують роботу над залученням міжнародної допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури України, що постраждала від атак росії.



Про це під час онлайн-брифінгу 4 січня заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Станом на 4 січня вдалося домовитися про постачання майже 1800 трансформаторів струму та напруги різної потужності, понад 7000 генераторів потужністю до 100 кВт та понад 600 генераторів потужністю понад 100 кВт, понад 40 км кабелю та сотень найменувань запчастин для енергоустаткування, обігрівачів та обігрівачів і т.д." , – уточнив глава МЗС.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз передасть Україні 900 генераторів та мільйони енергозберігаючих ламп.