Українські десантники взяли в полон підполковника російської армії

09:38 11 вересня Київ, Україна

Група "Барс" розвідроти 25 повітряно-десантної бригади взяла в полон підполковника Збройних сил Росії Артема Хелемендіка з 18 мотострілецької дивізії. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

Взят в плен подполковник 18 мотострелковой дивизии армии рф

Военный билет плененного подполковника

Пленный подполковник рф без штанов.

Журналіст також оприлюднив фото бранця. На знімках видно, що полонений лежить землі без штанів.

«Підрозділи цієї дивізії панічно біжать у різних напрямках», – написав Бутусов.

Як повідомлялося, 10 вересня, у звільненому від російських загарбників місті Балаклія на Харківщині було урочисто піднято український прапор.