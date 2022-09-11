Українські десантники взяли в полон підполковника російської армії

Група "Барс" розвідроти 25 повітряно-десантної бригади взяла в полон підполковника Збройних сил Росії Артема Хелемендіка з 18 мотострілецької дивізії. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.
Журналіст також оприлюднив фото бранця. На знімках видно, що полонений лежить землі без штанів.
Як повідомлялося, 10 вересня, у звільненому від російських загарбників місті Балаклія на Харківщині було урочисто піднято український прапор.
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