Українські десантники взяли в полон підполковника російської армії

Група "Барс" розвідроти 25 повітряно-десантної бригади взяла в полон підполковника Збройних сил Росії Артема Хелемендіка з 18 мотострілецької дивізії. Про це повідомив журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook.

Журналіст також оприлюднив фото бранця. На знімках видно, що полонений лежить землі без штанів.

«Підрозділи цієї дивізії панічно біжать у різних напрямках», – написав Бутусов.

Як повідомлялося, 10 вересня, у звільненому від російських загарбників місті Балаклія на Харківщині було урочисто піднято український прапор.