Українські депутати сьогодні розглянуть звернення до міжнародних організацій через російську загрозу

08:22 25 січень Київ, Україна

Сьогодні на пленарному засіданні народні депутати планують розглянути звернення парламенту до міжнародних парламентів, урядів та організацій щодо неприйнятності військового шантажу України з боку Російської Федерації.



Про це йдеться на порядку денному, оприлюдненому на сайті Ради.



Проєкт постанови «Про звернення Верховної Ради України до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, урядів та парламентів іноземних держав та парламентських асамблей міжнародних організацій щодо неприйнятності військового шантажу щодо України з боку Російської Федерації, який вона здійснює з метою недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України» (№6543) запланований на розгляд п'ятим питанням.



Перед цим депутати мають намір розблокувати підписання головою Ради та президентом законів «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права та (або) суміжних прав» про забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління» (№ 5572) та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та послуг поштового зв'язку» (№6055), відхиливши проєкти постанов про їхнє скасування.



Нардепи також планують створити парламентську Тимчасову спеціальну комісію з перевірки можливих фактів порушення уповноваженим Верховної Ради з прав людини присяги (проєкт постанови №6322).



Крім цього, порядком денним до розгляду у повторному першому читанні пропонуються законопроєкт «Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення» (№2683).



У другому читанні планується розгляд проєктів «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за підробку документів, що стосуються проведення профілактичних щеплень» (№6084), «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо особливої процедури розгляду законопроєктів другого читання» (№3415), «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо повноважень вищих спеціалізованих судів з розгляду справ про адміністративні правопорушення» (№5490).



Зазначимо, перед початком пленарного засідання відбудеться закрита робоча зустріч за участю керівництва Верховної Ради, міністра оборони Олексія Резнікова, міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та голів парламентських фракцій та груп з питань національної безпеки та оборони.