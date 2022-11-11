Українські бійці записали звернення до військових росії та білорусі

19:04 11 листопада Київ, Україна





У відеоролику українські військові закликають білорусів у жодному разі не виконувати злочинні накази їхнього командування. Але якщо вже не виконати наказ не вийде, військових закликають заглушити мотори техніки та розрядити зброю, підняти білі прапори. Звернення ЗСУ до військовослужбовців об'єднаного угруповання військ республіки білорусь та рф публікують у соцмережах.У відеоролику українські військові закликають білорусів у жодному разі не виконувати злочинні накази їхнього командування. Але якщо вже не виконати наказ не вийде, військових закликають заглушити мотори техніки та розрядити зброю, підняти білі прапори.

"Вашу відмову від вбивства українців ми приймемо як акт прояву дружніх та сусідських відносин і будемо вдячні за це", - йдеться у повідомленні.

Натомість ЗСУ гарантують білорусам або повернення додому, або гідне перебування в Україні до закінчення війни у спеціально обладнаних військових містечках.