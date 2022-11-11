Українські бійці записали звернення до військових росії та білорусі

Звернення ЗСУ до військовослужбовців об'єднаного угруповання військ республіки білорусь та рф публікують у соцмережах.
У відеоролику українські військові закликають білорусів у жодному разі не виконувати злочинні накази їхнього командування. Але якщо вже не виконати наказ не вийде, військових закликають заглушити мотори техніки та розрядити зброю, підняти білі прапори.
У відеоролику українські військові закликають білорусів у жодному разі не виконувати злочинні накази їхнього командування. Але якщо вже не виконати наказ не вийде, військових закликають заглушити мотори техніки та розрядити зброю, підняти білі прапори.
Натомість ЗСУ гарантують білорусам або повернення додому, або гідне перебування в Україні до закінчення війни у спеціально обладнаних військових містечках.
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