Українські бійці за добу успішно відбили атаки росії у 16 населених пунктах

09:16 13 січня Київ, Україна

Минулої доби підрозділи українських сил відбили атаки рашистів у районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка та Білогорівка Луганщини, та Спірне, Роздолівка, Сіль, Червона Гора, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Предтечине, Курдюмівка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар'їнка та Велика Новосілка Донеччини.



Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 13 січня.



Водночас противник завдав п'ять ракетних ударів по мирних містах Костянтинівці, Краматорську та Запоріжжю. Також окупанти здійснили 52 обстріли з РСЗВ та 18 авіаударів.



На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Певні підрозділи збройних сил білорусі та росії продовжують виконувати завдання біля прикордонних з Україною районів.



На Сіверському та Слобожанському напрямках обстріляно райони населених пунктів Сеньківка та Карповичі Чернігівської області; Порохонь та Бачевськ Сумської області, а також Стрілка, Зелене, Тернова, Стариця, Огурцове, Гатище, Вовчанськ, Чавунівка та Рідкодуб на Харківщині.



На Куп'янському напрямку під вогнем противника були райони населених пунктів Дворічне, Західне, Сіньківка, Орлянка, Кислівка, Котлярівка, Колесниківка, Берестове, Богуславка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.



На Лиманському напрямку ворог обстріляв Греківку, Макіївку, Невське, Червонопопівку та Діброву Луганської області.



На Бахмутському напрямку вогневого ураження зазнали Спірне, Білогорівка, Роздолівка, Соледар, Червона Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба та Північне Донецької області.



На Авдіївському напрямку обстріляно Красногорівку, Авдіївку, Мар'їнку та Новомихайлівку.



На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.



У Запорізькому напрямку ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Времівка та Вільне Поле на Донеччині та Гуляйполі, Залізничне, Гуляйпільське, Червоне, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка.



На Херсонському напрямку з мінометів та артилерії обстріляли Антонівку та Херсон.



Авіація Сил оборони України минулої доби завдала 16 ударів по районах зосередження противника, а також п'ять ударів по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.



Водночас наші захисники збили ворожий літак Су-25 та безпілотний літальний апарат типу Орлан-10.



Українські підрозділи ракетних військ та артилерії у свою чергу уразили три пункти управління, 12 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, ворожий зенітний ракетний комплекс С-300, три склади боєприпасів, а також три інші важливі об'єкти окупантів.