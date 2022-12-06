Українські бійці поблизу кордону з Білоруссю провели навчання

Бійці Збройних сил України спільно теробороною провели біля кордону з Білоруссю штабне тренування.
Про це повідомила прес-служба ЗСУ.
Про це повідомила прес-служба ЗСУ.
Повідомляється, що під час навчань військові частини удосконалили навички взаємодії між нижчим та вищим штабами.
Крім того, було залучено сили та засоби, які є в оперативному підпорядкуванні 120 окремої бригади ТрО.
Крім того, було залучено сили та засоби, які є в оперативному підпорядкуванні 120 окремої бригади ТрО.
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