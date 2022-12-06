Українські бійці поблизу кордону з Білоруссю провели навчання

18:50 06 грудня Київ, Україна

Бійці Збройних сил України спільно теробороною провели біля кордону з Білоруссю штабне тренування.



Про це повідомила прес-служба ЗСУ.

"На вимогу командувача угруповання Сил та засобів оборони міста Києва проведено спільне штабне тренування 120 бригади територіальної оборони ЗСУ з підлеглими військовими частинами у смузі оборони поблизу ділянки кордону з республікою Білорусь", - зазначають у відомстві.

Повідомляється, що під час навчань військові частини удосконалили навички взаємодії між нижчим та вищим штабами.



Крім того, було залучено сили та засоби, які є в оперативному підпорядкуванні 120 окремої бригади ТрО.