Українські бійці знищили російський "Солнцепек" та дві гаубиці на Таврійському напрямку

12:33 07 листопада Київ, Україна

На Таврійському напрямку українські військові успішно знищили російську важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Солнцепек" та дві самохідні гаубиці 2С19 "Мста-С".



Цю інформацію представив командувач Оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський.



За його даними, російські сили провели три авіаудари, брали участь у 58 бойових зіткненнях і здійснили 944 артобстріли.



Наступ противника не мав успіху в районах населених пунктів, включаючи Степове, Авдіївку, Тоненьке, Красногорівку, Мар'їнку та Старомайорське в Донецькій області, а також Червоне, Роботине та околиці Вербового в Запорізькій області, як зазначив Тарнавський.



Сили ракетних військ та артилерії у складі ОСУВ "Таврія" виконали важливі вогневі завдання протягом доби, сумарно здійснивши 1 322 вогневі удари. Внаслідок бойових дій, ворог зазнав значних втрат: 583 особи вбиті й було знищено 31 одиницю військової техніки, зокрема, танк, чотири бойові машини для механізованих військ, сім артилерійських систем, одна ракетна система залпового вогню, 11 безпілотних літальних апаратів, шість автомобілів та одна одиниця спеціалізованої техніки.