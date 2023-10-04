Українські бійці просунулися в районі Роботино на 600 метрів від попередніх позицій

17:58 04 жовтня Київ, Україна

Українські захисники продовжують наступ у районі села Роботине у Запорізькій області та вже просунулися на 600 метрів від попередніх позицій.



Про це повідомив Олександр Штупун, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування, під час телемарафону.

"Ми досягли часткового успіху на захід від Роботино . Наші воїни завдають ворогові втрати в живій силі та техніці, зміцнюються на захоплених позиціях. На деяких напрямках вдалося просунутися на 100-600 метрів", - наголосив він.

Сили України також продовжують тиск на Мелітопольському напрямі і за останні три дні вдалося взяти в полон 25 окупантів.