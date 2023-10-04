Українські бійці просунулися в районі Роботино на 600 метрів від попередніх позицій

Українські захисники продовжують наступ у районі села Роботине у Запорізькій області та вже просунулися на 600 метрів від попередніх позицій.
Про це повідомив Олександр Штупун, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування, під час телемарафону.
Про це повідомив Олександр Штупун, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського спрямування, під час телемарафону.
Сили України також продовжують тиск на Мелітопольському напрямі і за останні три дні вдалося взяти в полон 25 окупантів.
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