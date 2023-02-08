Українські бійці відбили атаки рф у 22 населених пунктах

09:03 08 лютого Київ, Україна





Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні з фронту. Минулої доби підрозділи ЗСУ змогли відбити атаки військ росії в районах населених пунктів Новоселівське, Червонопопівка, Шипилівка та Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Федорівка, Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Спірне, Виїмка, Бахмут, Червона Гора, Парасковіївка, Іванівське, Часів Яр, Кам'янка, Водяне, Першотравневе, Красногорівка, Авдіївка, Мар'їнка та Богоявленка Донецької області.Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у своєму ранковому зведенні з фронту.

"Противник, намагаючись взяти під повний контроль Донецьку та Луганську області, продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках у районах Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Опитного, Мар'їнки та Вугледару. Зазнає значних втрат. Особливо в живій силі", - йдеться у повідомленні.

"У населеному пункті Каїри Каховського району Херсонської області російські окупаційні війська примусово відбирають у місцевого населення цивільні автомобілі", - розповів Генштаб.

Протягом доби противник завдав 8 ракетних ударів, 5 з яких – по цивільній інфраструктурі міста Харків, та 21 авіаційний удар. Крім того, ворог здійснив 39 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Миколаївської та Херсонської областей. Пошкоджено житлові будинки.



На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах без змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Заруцьке, Попівка та Садки Сумської області та Ветеринарне, Стрілечтя, Червоне, Глибоке, Липці, Стариця, Морохівець, Зелене, Нескучне, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Ольховатка, Червоне Перше, Новомлинськ та Кам'янка. Окупанти задіяли БПЛА з бойовим навантаженням у районі Волфіно Сумської області.



На Куп'янському та Лиманському напрямках під вогневу дію потрапили райони понад 40 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Гряніківка, Кучерівка, Куп'янськ, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове, Крохмальне, Вишневе, Червонопопівка та Кузьмине Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Площанка, Невське, Піщане, Кремінна, Діброва та Білогорівка на Луганщині. Ворог завдав авіаударів у районах Котлярівки, Крохмального та Білогорівки.



На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали, зокрема, Спірне, Берестове, Білогорівка, Роздолівка, Желєзнянське, Парасковіївка, Червона Гора, Бахмут, Іванівське, Миколаївка, Предтечине, Кліщівка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Веселе Донецької області. А загалом – понад 30 населених пунктів.



На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили Авдіївка, Водяне, Мар'їнка, Перемога, Новомихайлівка, Вугледар, Золота Нива та Нескучне Донецької області. Авіаційні удари окупантів фіксувалися неподалік Авдіївки, Невельського та Мар'їнки. У районі Водяного російські загарбники скидали з БПЛА на позиції наших військ аерозольні сльозогінні гранати нелетальної дії К-51.



На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів, зокрема, Новопіль, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Щербаки, Малі Щербаки та Степове. Ворог завдав авіаударів поблизу Ольгівського та Гуляйполя.



На Херсонщині від ворожого вогню постраждали 17 населених пунктів. Зокрема, Михайлівка, Гаврилівка, Мілове, Зміївка, Новоберислав, Козацьке, Львівське, Тягинка, Іванівка, Микільське, Антонівка, Янтарне, Берегове, Велетенське та Херсон.



Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.



Також українські захисники знищили російський штурмовик СУ-25, вертоліт Мі-24 та 2 ворожі БПЛА типу "Орлан". Артилеристи та ракетники уразили 2 пункти управління ворога, 7 районів зосередження живої сили та склад боєприпасів.