Українські бійці відбили атаки окупантів у 12 районах населених пунктів

09:42 12 січня Київ, Україна

За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки загарбників у районах 12 населених пунктів: Стельмахівка, Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Червона Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське, Красногорівка Донецької області.



Про це 12 січня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.



Протягом 11 січня окупанти завдали чотирьох ракетних (по цивільних об'єктах Лимана та Часового Яру в Донецькій області), а також 23 авіаційних ударів. Крім того, було здійснено 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

"Є небезпека авіаційних та ракетних ударів на всій території України", - наголосило українське військове командування.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.



В інших напрямках ворог обстрілював мирні населені пункти з різних видів зброї.

"Поблизу населеного пункту Раденськ Херсонської області російські загарбники збудували мережу окопів та бліндажів з використанням морських контейнерів, які до цього облаштовувалися під польовий госпіталь", - зазначили у Генштабі.



Українська авіація минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження військ росії, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.



Минулої доби Сили оборони збили вертоліт Ка-52 і два розвідувальні БПЛА типу Орлан-10.



Ракетники та артилеристи ЗСУ уразили ворожий пункт управління, сім районів зосередження живої сили та три склади боєприпасів загарбників.