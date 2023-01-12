Українські бійці відбили атаки окупантів у 12 районах населених пунктів

За добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки загарбників у районах 12 населених пунктів: Стельмахівка, Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Червона Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське, Красногорівка Донецької області.
Про це 12 січня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.
Протягом 11 січня окупанти завдали чотирьох ракетних (по цивільних об'єктах Лимана та Часового Яру в Донецькій області), а також 23 авіаційних ударів. Крім того, було здійснено 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.
Про це 12 січня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.
Протягом 11 січня окупанти завдали чотирьох ракетних (по цивільних об'єктах Лимана та Часового Яру в Донецькій області), а також 23 авіаційних ударів. Крім того, було здійснено 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено.
В інших напрямках ворог обстрілював мирні населені пункти з різних видів зброї.
В інших напрямках ворог обстрілював мирні населені пункти з різних видів зброї.
Українська авіація минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження військ росії, а також три удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
Минулої доби Сили оборони збили вертоліт Ка-52 і два розвідувальні БПЛА типу Орлан-10.
Ракетники та артилеристи ЗСУ уразили ворожий пункт управління, сім районів зосередження живої сили та три склади боєприпасів загарбників.
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