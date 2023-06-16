Українські бійці заперечують знищення танка: влучання у дерев'яний макет

Українські військові спростовують заяви російських сил про нібито знищення українського танка за допомогою дрону-камікадзе "Ланцет". Солдати російської федерації, за фактом, влучили у дерев'яний макет.
Цю інформацію передає підрозділ К2 54-ї окремої механізованої бригади.
11 червня російські медіаканали опублікували відео, яке нібито демонструє знищення танка за допомогою дрону "Ланцет".
Цю інформацію передає підрозділ К2 54-ї окремої механізованої бригади.
11 червня російські медіаканали опублікували відео, яке нібито демонструє знищення танка за допомогою дрону "Ланцет".
Проте 12 червня з'явилося відео з іншого ракурсу, на якому автор стверджує, що танк був дерев'яним макетом.
На відео є ненормативна лексика:
На відео є ненормативна лексика:
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