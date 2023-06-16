Українські бійці заперечують знищення танка: влучання у дерев'яний макет

18:13 12 червня Київ, Україна





Цю інформацію передає підрозділ К2 54-ї окремої механізованої бригади.



11 червня російські медіаканали опублікували відео, яке нібито демонструє знищення танка за допомогою дрону "Ланцет". Українські військові спростовують заяви російських сил про нібито знищення українського танка за допомогою дрону-камікадзе "Ланцет". Солдати російської федерації, за фактом, влучили у дерев'яний макет.Цю інформацію передає підрозділ К2 54-ї окремої механізованої бригади.11 червня російські медіаканали опублікували відео, яке нібито демонструє знищення танка за допомогою дрону "Ланцет".

Проте 12 червня з'явилося відео з іншого ракурсу, на якому автор стверджує, що танк був дерев'яним макетом.



На відео є ненормативна лексика: