Українські бійці ліквідували завербованого "Вагнером" африканця

В Україні ліквідовано найманця ПВК Вагнер з Танзанії, Тарімо Немеса Раймонда. Африканець раніше проходив навчання в російському університеті, але в росії його заарештували за продаж наркотиків.
Про це повідомляють росЗМІ.
У результаті його завербувала група Вагнера, яка зазвичай обіцяє ув'язненим дострокове звільнення, якщо ті погодяться воювати в Україні.
У повідомленні сказано, що 31-річний Тарімо мав позивний Мбеа. Українські захисники ліквідували найманця ПВК Вагнер під Бахмутом.
Відомо, що він виконував обов'язки штурмовика.
Загиблого нагородили посмертно медаллю За відвагу та окопним хрестом ПВК Вагнер.
Похорон найманця з Танзанії відбувся на Кубані за православним обрядом.
Про це повідомляють росЗМІ.
У результаті його завербувала група Вагнера, яка зазвичай обіцяє ув'язненим дострокове звільнення, якщо ті погодяться воювати в Україні.
У повідомленні сказано, що 31-річний Тарімо мав позивний Мбеа. Українські захисники ліквідували найманця ПВК Вагнер під Бахмутом.
Відомо, що він виконував обов'язки штурмовика.
Загиблого нагородили посмертно медаллю За відвагу та окопним хрестом ПВК Вагнер.
Похорон найманця з Танзанії відбувся на Кубані за православним обрядом.
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