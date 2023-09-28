Українські бійці "Азов" взяли в полон російських солдатів та командира



Про цю подію було оголошено в офіційному каналі "Азов" у Telegram.



Військовополоненим було надано невідкладну медичну допомогу, забезпечено адекватні умови утримання, і їх передадуть в обмінний фонд.



"Азов" закликає військовослужбовців російської федерації здаватися в полон з метою збереження власних життів та можливості повернутися до своїх близьких.