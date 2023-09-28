Українські бійці "Азов" взяли в полон російських солдатів та командира

Бійці 1-го та 2-го батальйонів 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" зі складу Національної гвардії України в рамках штурму ворожих позицій зуміли захопити чотирьох військовослужбовців з російської армії. Серед полонених знаходяться командир відділення 228 мотострілецького полку, а також рядові солдати, які представляють підрозділ "Шторм-Z".
Про цю подію було оголошено в офіційному каналі "Азов" у Telegram.
Військовополоненим було надано невідкладну медичну допомогу, забезпечено адекватні умови утримання, і їх передадуть в обмінний фонд.
"Азов" закликає військовослужбовців російської федерації здаватися в полон з метою збереження власних життів та можливості повернутися до своїх близьких.
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