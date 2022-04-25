Українські біженці можуть стати робочою силою у Європі

Українські біженці, які захочуть залишитися за кордоном на довгий період, можуть стати позитивним чинником для Європи, якій не вистачатиме робочої сили.
Про це заявив директор Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфред Каммер в інтерв'ю "Голосу Америки".
Війна в Україні найбільше вплинула на східноєвропейські економіки, що розвиваються, в тому числі через те, що вони приймають багато біженців. Тому для таких країн (за винятком України, росії, білорусі та Туреччини) було погіршено прогноз щодо економічного зростання.
За даними ООН, кількість біженців, які виїхали з України з початку повномасштабного російського вторгнення, станом на 19 квітня становила 5,034 млн осіб.
Ще 7,1 мільйона громадян України вважаються внутрішньо переміщеними особами.
Ще 7,1 мільйона громадян України вважаються внутрішньо переміщеними особами.
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