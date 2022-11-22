Українські атаки зменшують вплив росії на Чорному морі - британська розвідка

10:24 22 листопада Київ, Україна

Ймовірна атака України на російський нафтовий термінал у Новоросійську призвела до зменшення впливу росії на Чорному морі.



Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.

"18 листопада 2022 року численні російські та українські ЗМІ повідомили про напад на нафтовий термінал у порту Новоросійськ на чорноморському узбережжі росії. Поряд із нафтовим терміналом знаходиться велика база чорноморського флоту росії (чф)", - нагадали в міністерстві.

За даними британської сторони, при цьому чорноморський флот перемістив багато операцій, пов'язаних з підводними човнами, до Новоросійська після того, як влітку Україна завдала удару по їхній базі в Севастополі в окупованому Криму.

"Командування росії, швидше за все, буде стурбоване загрозами для флотилії десантних кораблів, що базується в Новоросійську. Ці судна відносно вразливі без супроводу і відіграють важливішу роль у постачанні російських сил в Україну після пошкодження Керченського мосту у жовтні", - наголошується в повідомленні.

У Міноборони королівства зазначають, що хоч повні подробиці інциденту ще невідомі, але будь-яка демонстрація українською стороною здатності загрожувати Новоросійську, найімовірніше, стане подальшим стратегічним викликом для чф.