Українські атаки зменшують вплив росії на Чорному морі - британська розвідка

Ймовірна атака України на російський нафтовий термінал у Новоросійську призвела до зменшення впливу росії на Чорному морі.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії з посиланням на дані розвідки.
За даними британської сторони, при цьому чорноморський флот перемістив багато операцій, пов'язаних з підводними човнами, до Новоросійська після того, як влітку Україна завдала удару по їхній базі в Севастополі в окупованому Криму.
У Міноборони королівства зазначають, що хоч повні подробиці інциденту ще невідомі, але будь-яка демонстрація українською стороною здатності загрожувати Новоросійську, найімовірніше, стане подальшим стратегічним викликом для чф.
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