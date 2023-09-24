Українські атаки руйнують репутацію та ринок продажу російських систем ППО - Буданов

11:27 24 вересня Київ, Україна

Одним із джерел доходу російської федерації, крім нафти, є торгівля зброєю. Війна з Україною вкрай негативно вплинула на джерело. Крім того, що виросли власні потреби в озброєнні, впала популярність російської зброї, яка не здатна проявитися на полі бою.

Як заявив глава української розвідки Кирило Буданов, продаж російської системи ППО С-400 страждає після успішних атак України на російські об'єкти в окупованому Криму. Про це він сказав в інтерв'ю Drive під час перебування в США.

"Збройні сили України розбивають дірки у заявленій військовій перевазі росії, показуючи, що її система ППО наступного покоління С-400 не коштує мільярдів доларів, за які москва продає її на світовому ринку", - сказав Буданов.

Атаки, за його словами, демонструють, що "розхвалена ракетна система "земля-повітря" С-400 Тріумф не може захистити російську окупацію півострова, що "потенційно підриває продажну рекламу кремля".

За словами Буданова, Україна переслідує короткострокові військові цілі, знищуючи засоби протиповітряної оборони росії. Але "з політичного погляду ми також показуємо очевидну неспроможність російських систем ППО". А це, відповідно, робить їх менш прибутковими на світових ринках озброєнь.

Удари безпілотників у москві показують, що С-400 "не може забезпечити навіть безпеку російської столиці", наголосив Буданов.

"Коли весь світ бачить, що якісь безпілотники атакують москву, ніхто більше не хоче купувати російські системи ППО", – сказав він, додавши, що це дуже боляче для росіян.

Нагадаємо, 22 вересня у тимчасово окупованому Севастополі атакували штаб чорноморського флоту росії. За даними ГУР, загинули щонайменше дев'ять членів російського штабу і 16 поранено. Серед останніх є російські генерали.