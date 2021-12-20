Українська сторона ініціює екстрене позачергове засідання ТКГ

14:14 06 квітень Київ, Україна

Через загострення ситуації на сході України, українська делегація в ТКГ скликає екстрене позачергове засідання.

Запит вже надіслали в ОБСЄ. Чергове засідання ТКГ має пройти наступного тижня, повідомила пресслужба української делегації в ТКГ у вівторок, 6 квітня.



Україна ініціює засідання, оскільки в результаті обстрілу був поранений мирний житель Красногорівки (Донецька область). Також в результаті прицільного вогню, в тому числі снайперського, загинули 3 українських бійців, ще четверо отримали поранення і травми.

"Ці грубі порушення режиму припинення вогню на тлі безпрецедентного посилення групування військ Російської Федерації поблизу державного кордону України і войовничої риторики представників ОРДЛО викликають глибоку стурбованість у політичного керівництва України і міжнародних партнерів", - йдеться в повідомленні.

Чергове засідання ТКГ має пройти наступного тижня.