Українська сторона ініціює екстрене позачергове засідання ТКГ

Через загострення ситуації на сході України, українська делегація в ТКГ скликає екстрене позачергове засідання.
Запит вже надіслали в ОБСЄ. Чергове засідання ТКГ має пройти наступного тижня, повідомила пресслужба української делегації в ТКГ у вівторок, 6 квітня.
Україна ініціює засідання, оскільки в результаті обстрілу був поранений мирний житель Красногорівки (Донецька область). Також в результаті прицільного вогню, в тому числі снайперського, загинули 3 українських бійців, ще четверо отримали поранення і травми.
Чергове засідання ТКГ має пройти наступного тижня.
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