Українська розвідка знає про розташування складів ворога

У розпорядженні розвідки зараз є всі дані щодо діяльності російських окупаційних військ, запевнив речник міністерства.
Українська військова розвідка має всю інформацію про розташування складів з боєприпасами ворога на території росії біля кордонів України.
Про це сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу, відповідаючи на відповідне питання.
Про це сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу, відповідаючи на відповідне питання.
При цьому Мотузяник додав, що управління розвідки дає рівно стільки інформації, скільки можливо, щоб не зашкодити безпеці України.
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