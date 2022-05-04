Українська розвідка знає про розташування складів ворога

17:04 02 травня Київ, Україна

У розпорядженні розвідки зараз є всі дані щодо діяльності російських окупаційних військ, запевнив речник міністерства.

 
Українська військова розвідка має всю інформацію про розташування складів з боєприпасами ворога на території росії біля кордонів України.

Про це сказав речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник на брифінгу, відповідаючи на відповідне питання.
 
"Це відомство (розвідка) активно працює, і в його розпорядженні зараз є вся інформація про діяльність російських окупаційних військ, а також про ті підрозділи, які зосереджуються на кордоні України", - заявив він. – Таку інформацію (про склади), переконаний, розвідка має".
 
При цьому Мотузяник додав, що управління розвідки дає рівно стільки інформації, скільки можливо, щоб не зашкодити безпеці України.