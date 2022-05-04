Українська розвідка знає про розташування складів ворога

"Це відомство (розвідка) активно працює, і в його розпорядженні зараз є вся інформація про діяльність російських окупаційних військ, а також про ті підрозділи, які зосереджуються на кордоні України", - заявив він. – Таку інформацію (про склади), переконаний, розвідка має".